Пострадавшая при наезде «мерседеса» женщина умерла от тяжелых травм в Москве

Москва, 23 марта. Одна из женщин, которую водитель «мерседеса» сбил на севере Москвы, умерла в больнице. Пешеход получила серьезные повреждения, медики не смогли спасти ее.

ДТП произошло на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. По данным полиции, водитель сначала врезался на парковке в автомобиль «Мицубиси». От удара «мерседес» отбросило в дерево, после чего машина сбила двух пешеходов. За жизнь второй пострадавшей борются врачи.

Водитель после аварии скрылся с места происшествия. В настоящий момент его разыскивают правоохранительные органы. Вероятно, ему грозит уголовная ответственность.