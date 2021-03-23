Фильм «Чернобыль. Бездна» будет представлен Данилой Козловским сегодня в Курской области

Курск, 23 марта. Сегодня в городе Курчатов Курской области состоится показ фильма «Чернобыль. Бездна». Представлять кинокартину будет известный актер Данила Козловский, исполняющий в ней главную роль пожарного Алексея. После просмотра у зрителей будет возможность пообщаться со звездой.

По сюжету фильма пожарный Леша, инженер Валера и военный водолаз Борис стали добровольцами и поехали в Чернобыль помогать в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. Определенного плана для решения такой серьезной проблемы разработать ученые не успели, и, рискуя жизнями, троим храбрецам придется спуститься в самое пекло для предотвращения возможного страшного исхода катастрофы.

Съемки кинофильма проходили на территории неработающего пятого энергоблока Курской АЭС. Многие жители Курска и Курчатова смогли поработать на съемочной площадке в качестве массовки. В кинотеатрах посмотреть новую работу Данила Козловского можно будет с 15 апреля.

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