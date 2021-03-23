Урожай чая в России вернется к норме в 2021 году

Краснодар, 23 марта. В Краснодарском крае чаеводы планируют собрать 500 тонн чайного листа, об этом сообщил министр сельского хозяйства Федор Дерека.

В регионе традиционно собирают порядка 500 тонн чая каждый год. Однако, в 2020 году из-за непривычно долгой зимы посадки пришлось отложить на месяц.

«Мы ежегодно собираем порядка 500 тонн чайного листа, в прошлом году собрали 350 тонн из-за засухи. В этом году запасы влаги пополнились, и, я думаю, мы соберем чайного листа на уровне 500 тонн», — заявил Дерека.

Администрация края субсидирует чайные плантации. Местный бюджет берет на себя 80% расходов на реконструкцию и 50% трат на оборудование для орошения.

Краснодарский край является единственным регионом России, где выращивают чайный лист. В выращивании участвуют семь крупных предприятий и несколько объектов малого предпринимательства.

Непогода может стать причиной сокращения урожая овощей в некоторых российских регионах. Убытки аграриев в Карабудахкентском районе Дагестана должны превысить миллиард рублей, сообщили в Минсельхозе республики.