, 23 марта. Власти Киева должны были противостоять "радикалам", которые устроили погром возле президентского офиса, сообщила полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева.

Полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева сообщила, что националисты совершили уголовное преступление. Однако власти Украины ничего с этим не сделали. По ее мнению, Киев давно потерял возможность защищаться как государство, пишет Nation News.

"Нападение, захват административных зданий на Украине четко прописано в Уголовном кодексе как уголовное преступление. Зданию нанесен материальный ущерб в размере 2 млн гривен. Заставить заплатить эти деньги тех молодчиков, которые там порезвились, у властей сил нет, и теперь восстанавливать его будет весь украинский народ", — сказала Запорожцева.

Бывший полковник МВД Украины отметила, что в стране давно существует политика двойных стандартов в отношении протестующих. В связи с этим "радикалы" могут действовать беспрепятственно. Им также помогают кураторы в посольстве США.

"Именно оттуда диктуют, кто будет прокурором на Украине, кто займет другие высокие должности. Именно посольство США решает на Украине, кого сажать в тюрьму, а кого нет", — подчеркнула Запорожцева.

В заключение полковник МВД в отставке добавила, что Украина стала американской колонией и управляет ей далеко не Владимир Зеленский.

На прошлой неделе активисты запрещенной в РФ организации "Правый сектор"1 закидали петардами и облили краской Офис президента Украины Владимира Зеленского. "Радикалы" устроили беспорядки в знак протеста из-за решения суда, который приговорил бывшего руководителя организации Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы.

1 Организация запрещена на территории РФ.