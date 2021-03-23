Власти Германии заявили о начале новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Мюнхен, 23 марта. Мутации коронавируса фактически привели к возникновению новой пандемии, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария в ФРГ Маркус Зедер.

По его словам, количество заболевших продолжает увеличиваться с каждым днем. В связи с этим он призвал перестать недооценивать опасность распространения различных новых штаммов коронавируса.

«Нет возможности игнорировать это, нужно смотреть в глаза фактам: мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию. Мы не должны позволить нетерпению стать нашей слабостью», — сообщил Зедер.

Политик уверен, что эпидемиологическая ситуация в Германии чрезвычайно серьезная и грозит стать еще более тяжелой. На фоне распространения коронавирусной инфекции власти страны приняли решение продлить карантин до 18 апреля. Такую меру Зедер посчитал крайне необходимой для ФРГ.

Канцлер Ангела Меркель ранее допустила возможность закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Германии, даже если не удастся достигнуть соглашения на уровне ЕС.