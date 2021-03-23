Житель Тернополя пояснил, почему Украину никто не ждет в ЕС

Несмотря на то, что киевские власти фактически каждый день заявляют о намерениях Украины вступить в ЕС, рядовые граждане страны не хотят становиться европейцами. Таким мнением в эфире телеканала «НАШ» поделился житель Тернопольской области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует стать членом Североатлантического альянса и вступить в Евросоюз в течение ближайших 5–10 лет. Однако, как заметил украинский министр, членство государства в НАТО и ЕС обусловлено не только желанием киевских властей.

«Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО», — объяснил Шмыгаль в интервью.

Также премьер-министр назвал причины, по которым Украина до сих пор не состоит в ЕС. По его словам, страна не соответствует европейским стандартам, кроме того, Европейский союз скептически относится к расширению объединения. Шмыгаль добавил, что вступление Украины в ЕС станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты. По его словам, сейчас ведутся переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

Однако, как оказывается, не все граждане Украины хотят, чтобы их страна стала членом Европейского союза. Так, например, житель Тернопольской области дозвонился в студию телеканала «НАШ» и рассказал, почему украинцев никто не ждет в большой европейской семье.

«Меня зовут Ярослав. Я из Тернополя. С телевизора нам каждый день говорят одно и то же. Это уже смешно. Верховная рада заявляет, что Украина идет в Европу. Но разве ей нужны бараны? Запомните, простой народ туда не хочет. Мне, чтобы поехать в Европейский союз, необходимо где-то взять 1 тыс. долларов. У меня там спросят, есть ли у меня деньги, чтобы прожить на территории ЕС три дня. Вы не думайте, что за границу так легко уехать. Мы не нужны Европе. Слушайте, я был в 70-х годах в Чехословакии. Мы сейчас даже на 20% так не живем, как Чехословакия в 70-е годы. Не хочу я, чтобы Украина вошла в Европейский союз», — сказал он.

Украинец уверен, что у страны нет будущего в Европейском союзе. Он также добавил, что его дочь живет в Соединенных Штатах, поэтому она даже в страшном сне не может себе представить, что когда-то ей придется вернуться на территорию Украины.

«У меня дочь живет в США. У нее даже разговоров нет о том, чтобы вернуться на Украину. Она в гости приезжать не хочет. Нет на Украине никакой демократии, о которой вы говорите. Да и нет у нас будущего в Европе, не хочет она себе баранов брать. Во власти одни злодеи сидят», — резюмировал житель Тернополя.

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