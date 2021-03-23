Внучка Людмилы Гурченко рассказала о присутствии духа покойной актрисы в ее доме

Москва, 23 марта. Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о жизни в доме актрисы, в котором, по ее словам, до сих пор присутствует дух Гурченко.

Гурченко ушла из жизни почти десять лет назад. У звезды советских экранов остались две кровные родственницы: 37-летняя внучка Елена Королева и ее 13-летняя дочь Таисия. Родные готовятся к десятилетней годовщине со дня смерти актрисы и по этому случаю дали журналистам большое интервью.

По словам Королевой, загородный дом Гурченко сохранился практически в том же виде, что и при жизни именитой бабушки. Дача по большей части напоминает музей. Внутри остались сервизы, платья, кассеты с лентами артистки, распечатки сценариев с ее пометками. Внучка Гурченко надеется, что дом не претерпит сильных изменений и в будущем, ведь там до сих пор чувствуется дух покойной знаменитости.

«Когда я ночевала там, то слышала, как по ночам в доме скрепят половицы… Мне даже показалось, что Люся (так принято в семье называть Гурченко. — Прим. ред.) как бы дает знать, что это ее место и она против ночевок. Это, кстати, подтверждали и знакомые, которые присматривают за домом. Вот такая странная история», — приводит «Комсомольская правда» слова Королевой.

Загородный дом Гурченко наполовину принадлежит мужу дочери народной артистки Марии Королевой. Как отметила внучка актрисы, 50% от площади недвижимости недостаточно для полноценного воспитания ребенка. Женщине приходится судиться с отцом за имущество.