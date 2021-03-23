В чем феномен Бэнкси? Рассказывает эксперт по работе с предметами искусства

Работа британского уличного художника Бэнкси ушла на аукционе за рекордные 23 миллиона долларов (16,75 миллиона фунтов стерлингов). Вырученные средства будут направлены на поддержку организаций здравоохранения Великобритании.

Черно-белую картину Game Changer («Меняющий игру») художник создал во время первой волны коронавируса. На ней изображен мальчик, в руках которого фигурка медсестры в маске и плаще, напоминающая летящего супергероя. При этом популярнейшие герои комиксов – Бэтмен и Человек-паук – лежат в стоящей рядом корзине.

Весной прошлого года граффитист подарил работу больнице в городе Саутгемптон, выразив таким образом благодарность медработникам, стоящим на страже борьбы с пандемией.

О символичности события и загадке Бэнкси корреспондент ФАН поговорил со Светланой Честных, ведущим экспертом Российского аукционного дома.

«Человек сумел не просто сделать загадку из своего имени, он еще и сделал эту загадку талантливой», – тонко подмечает эксперт.

По ее мнению, работы Бэнкси, прекрасно выполненные с художественной стороны, не лишены юмора и «изюминки». Присутствующая в них сатира скучна в лучшем смысле этого слова, ведь в ней отсутствует банальная пошлость. Это делает работы не просто талантливыми, но по-настоящему «вкусными» для зрителя. А анонимность, сделавшая фигуру Бэнкси одиозной, всего лишь хороший ход, не имеющий смысла без изначального таланта и способности порождать оригинальные идеи.

«Он придумывает хорошие инфоповоды и заставляет о себе говорить. Его перформансы – это определенно смешно, интересно и забавно. Такое привлекает внимание», – отмечает Честных.

Перформансы современного гения заслужили отдельную славу, однако, в первую очередь, Бэнкси – граффитист с уникальным и узнаваемым стилем. Его образы просты, но содержательны, и считываются практически любым человеком моментально. А это бывает далеко не всегда, если мы говорим о современном визуальном искусстве. Возникает вопрос: на чьей стороне перевес – художественной оболочки или внутреннего социального подтекста? Формы или содержания?

«С учетом развития нашего общества и технологий в том числе содержание начинает превалировать над формой. Но у Бэнкси получается балансировать», – заключает специалист.

История с Game Changer определенно стала красивым жестом со стороны художника, а последовавшие за этим события можно считать символичными, ведь мы все еще живем в мире, где тысячи медработников продолжают борьбу с ковидом.