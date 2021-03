Рост экономики или борьба с COVID-19: какое наследие оставил умерший лидер Танзании

Завершается прощание с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули. Поминальные мероприятия прошли в Дар-эс-Саламе, Додоме и Мванзе, а 24 марта отдать дань памяти политику смогут избиратели его родного города — Чато. Похороны назначены на 25 марта.

Принять участие в церемонии захотели не только граждане соединенной республики, но и лидеры многих африканских государств. Они вспомнили, чему их научил и чем запомнился Магуфули.

Страну возглавила Самиа Хасан Сулуху, которая ранее занимала пост вице-президента. Она заявила, что продолжит курс бывшего шефа.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какой урок преподал Африке Магуфули, и какое наследие досталось Самиа Сулуху.

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в больнице Дар-эс-Салама 17 марта 2021 года от проблем с сердцем. Перед смертью он не появлялся на публике около двух недель, что послужило поводом для спекуляций, оказавшихся, к сожалению, правдой.

Печальную весть народу Танзании сообщила вице-президент Самиа Сулуху, которая позже приняла присягу и стала первой в истории страны женщиной на посту главы государства. Последующая многодневная церемония прощания подтвердила, что Магуфули пользовался популярностью в республике.

За пять лет на посту главы государства он показал себя эффективным политиком, заботящимся о развитии страны. Основной упор экс-президент сделал на сокращение государственных расходов, повышение собираемости налогов и развитие инфраструктуры.

За активное строительство дорожных сетей, а также способность добиваться реализации принятых решений он получил у сограждан прозвище Бульдозер. Помимо транспортных проектов Магуфули уделял внимание вопросам образования, развернув массовое строительство школ по всей стране.

Пятый президент Танзании игнорировал распространение коронавируса, а вместо вакцинации и карантинных мероприятий призывал молиться. Признать существование COVID-19 его вынудила смерть сразу нескольких высокопоставленных чиновников в результате заражения опасным заболеванием.

Ковид-диссидентство Магуфули привело к появлению слухов о смерти президента от отрицаемой им болезни еще до того, как власти официально признали кончину главы государства.

На церемонию прощания с главой Танзании в Додому прибыли президенты Ухуру Кениата (Кения), Сирил Рамафоса (ЮАР), Мокгветси Масиси (Ботсвана), Лазарь Чаквера (Малави), Феликс Тшисекеди (ДРК), Азали Ассумани (Коморские острова), Эдгар Лунгу (Замбия), Эммерсон Мнангагва (Зимбабве) и Филипе Нюси (Мозамбик).

H.E. President Uhuru Kenyatta gave a moment of silence for Muslim prayers during his speech at the funeral of the late Tanzania President @MagufuliJP, let us be tolerant of all religions. May @MagufuliJP soul Rest In Peace. pic.twitter.com/KZfumjD3WD