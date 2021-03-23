Рост экономики или борьба с COVID-19: какое наследие оставил умерший лидер Танзании

Завершается прощание с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули. Поминальные мероприятия прошли в Дар-эс-Саламе, Додоме и Мванзе, а 24 марта отдать дань памяти политику смогут избиратели его родного города — Чато. Похороны назначены на 25 марта.

Принять участие в церемонии захотели не только граждане соединенной республики, но и лидеры многих африканских государств. Они вспомнили, чему их научил и чем запомнился Магуфули.

Страну возглавила Самиа Хасан Сулуху, которая ранее занимала пост вице-президента. Она заявила, что продолжит курс бывшего шефа.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какой урок преподал Африке Магуфули, и какое наследие досталось Самиа Сулуху.

Жизнь и смерть танзанийского лидера

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в больнице Дар-эс-Салама 17 марта 2021 года от проблем с сердцем. Перед смертью он не появлялся на публике около двух недель, что послужило поводом для спекуляций, оказавшихся, к сожалению, правдой.

Печальную весть народу Танзании сообщила вице-президент Самиа Сулуху, которая позже приняла присягу и стала первой в истории страны женщиной на посту главы государства. Последующая многодневная церемония прощания подтвердила, что Магуфули пользовался популярностью в республике.

За пять лет на посту главы государства он показал себя эффективным политиком, заботящимся о развитии страны. Основной упор экс-президент сделал на сокращение государственных расходов, повышение собираемости налогов и развитие инфраструктуры.

За активное строительство дорожных сетей, а также способность добиваться реализации принятых решений он получил у сограждан прозвище Бульдозер. Помимо транспортных проектов Магуфули уделял внимание вопросам образования, развернув массовое строительство школ по всей стране.

Пятый президент Танзании игнорировал распространение коронавируса, а вместо вакцинации и карантинных мероприятий призывал молиться. Признать существование COVID-19 его вынудила смерть сразу нескольких высокопоставленных чиновников в результате заражения опасным заболеванием.

Ковид-диссидентство Магуфули привело к появлению слухов о смерти президента от отрицаемой им болезни еще до того, как власти официально признали кончину главы государства.

Урок для всей Африки

На церемонию прощания с главой Танзании в Додому прибыли президенты Ухуру Кениата (Кения), Сирил Рамафоса (ЮАР), Мокгветси Масиси (Ботсвана), Лазарь Чаквера (Малави), Феликс Тшисекеди (ДРК), Азали Ассумани (Коморские острова), Эдгар Лунгу (Замбия), Эммерсон Мнангагва (Зимбабве) и Филипе Нюси (Мозамбик).

H.E. President Uhuru Kenyatta gave a moment of silence for Muslim prayers during his speech at the funeral of the late Tanzania President @MagufuliJP, let us be tolerant of all religions. May @MagufuliJP soul Rest In Peace. pic.twitter.com/KZfumjD3WD — NCIC Kenya (@NCIC_Kenya) March 23, 2021

От Бурунди и Намибии присутствовали вице-президенты Проспер Базоманза и Нанголо Мбумба, соответственно. Руанду представлял премьер-министр Эдуард Нгиренте.

Замбийский лидер отметил колоссальный вклад, который Магуфули внес в работу Сообщества развития стран Юга Африки, и рассказал о его ораторских способностях, завораживающих слушателей во время публичных выступлений.

Мнангагва вспомнил, как в марте 2019 года, когда на Зимбабве обрушился циклон Идаи, президент Танзании сам позвонил коллеге и спросил, какую помощь он может оказать пострадавшему от удара стихии народу.

«Я рассказал ему о нехватке еды, одеял, лекарств и комарах, чтобы он спросил меня, при чем тут эти насекомые. Затем я уточнил, что нам нужны москитные сетки», — рассказал Мнангагва.

Но важнейший урок, который преподал почивший политик всему континенту, назвал Ухуру Кениата. За время пребывания во главе Танзании Магуфули доказал, что Африка может обойтись без помощи доноров из развитых стран, считает кенийский президент.

«Мы, африканцы, способны управлять нашей экономикой и обеспечивать гражданам их права», — подчеркнул Кениата.

Панафриканизм Магуфули сказался не только на развитии Танзании, но и на укреплении единства Восточноафриканского сообщества (EAC). Его инфраструктурные проекты помогли развитию торговли между странами.

Подготовленный преемник

Согласно законам Танзании, вице-президент занимает пост главы государства в случае его внезапной кончины на весь оставшийся срок. 19 марта Самиа Сулуху официально приняла присягу, и теперь ей предстоит руководить страной до 2025 года.

В рамках поминального мероприятия она заявила, что страна находится в надежных руках. Сулуху продолжит курс Магуфули на экономическое развитие Танзании и интеграцию восточноафриканских государств в рамках EAC. И у нее есть все основания, чтобы ожидать поддержки со стороны прочих членов сообщества.

«Президент Магуфули не любил путешествовать, потому что хотел быть в Танзании, чтобы решать проблемы, с которыми сталкивался его народ. В результате он отправил меня на большинство международных заданий, так что я установила те отношения, которые буду стремиться развивать», — отметила Самиа Сулуху.

Сложное наследство

Однако в наследство от Магуфули новой главе Танзании достались не только налаженные внешнеполитические связи, но и ряд нерешенных проблем. Главная из них — ситуация с коронавирусом.

Бывший президент до последнего отрицал наличие COVID-19 в стране. В публичных заявлениях он руководствовался экономическими соображениями.

Благодаря отсутствию строгих ограничительных мер удалось спасти туристическую отрасль, которая продолжала работу. Более того, в условиях, когда количество альтернативных предложений сократилось, отдыхающие познакомились с танзанийскими курортами и сделали для них рекламу на будущее.

Танзания не остановила грузоперевозки, поддержав собственные транспортные компании, и сохранив устоявшиеся маршруты транзитных поставок.

Также, выдержав паузу в несколько месяцев, африканская страна не стала бороться за препарат AstraZeneca, оказавшийся недостаточно действенным и обладающим неприятными побочными эффектами. Сейчас у руководства республики есть возможность выбрать вакцину, отвечающую требованиям ситуации и показавшую высокую результативность.

Однако следовать курсом Магуфули в этом вопросе будет непросто. Особенно учитывая слухи, что причиной смерти бывшего президента стал именно коронавирус, а не проблемы с сердцем. Всемирная организация здравоохранения настоятельно просит Танзанию признать наличие COVID-19 и начать борьбу с ним. И, по всей видимости, правительству республики придется прислушаться к призыву международного сообщества.

Covid: WHO pleads with Tanzania to start reporting cases: Tanzania is one of the few countries in the world to not publish data on Covid-19 cases. https://t.co/UxT7Q3WL8W pic.twitter.com/6zeYgjrSGZ — AfricaNewsPress (@AfricaNewsPress) February 21, 2021

Также Самиа Сулуху столкнется с необходимостью решить вопрос спорного восточноафриканского нефтепровода, который угрожает экологии страны и требует переселения значительного количества граждан из района прокладки. Детали этого проекта Магуфули согласовал с президентом Уганды Йовери Мусевени еще в сентябре прошлого года, но само строительство пока не началось.

На фоне экономических успехов Танзании во время первого срока бывшего президента в странах Восточной Африки родилась пословица: «А что бы сделал Магуфули». Этой фразой принято подчеркивать необходимость найти простое и эффективное решение в интересах народа.

Несомненно, Самиа Сулуху будет неоднократно задаваться подобным вопросом и ориентироваться на пример бывшего наставника. Однако ответственность за отданные распоряжения теперь всецело лежит на ней, и списать возможные ошибки на предыдущего главу государства не получится.