Критик Бабичев предположил, кто мог раскрыть имена участников шоу «Маска»

В Сети появился список предполагаемых участников самого интригующего шоу отечественного телевидения «Маска». Имена скрывающихся под масками звезд опубликовали в «Википедии», но позже список удалили. Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал ФАН, кто мог обнародовать список предполагаемых участников и как это отразится на рейтингах шоу.

Критик отметил, что не слышал о подобных инцидентах на зарубежных версиях шоу «Маска». При этом Бабичев назвал две причины, почему достоверность списка вызывает сомнения.

«Во-первых, список появился в «Википедии», где внести правку в статью не трудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звезд, это может быть информационный вброс», — заявил собеседник ФАН.

Критик также предположил, кто мог раскрыть интригу и опубликовать список предполагаемых участников.

«Может, кто-то из специалистов проекта уволился и решил таким образом отомстить продюсерам. Но это вполне могли сделать и сами продюсеры шоу для того, чтобы привлечь интерес. По крайней мере, все журналисты это обсуждают», — обратил внимание продюсер.

Бабичев объяснил, что хоть «Маска» и рейтинговое шоу, ему трудно каждую неделю держать интерес — фишка со снятием маски уже не так работает. Вполне возможно, что продюсеры решили добавить закулисных, околопроектных курьезов, скандалов и ссор.

«Я не думаю, что это понизит рейтинги шоу. Сейчас с появлением этого списка все будут смотреть и проверять, настоящий он или нет. Я не исключаю, что это пиар-ход для привлечения внимания на ресурсах и порталах. Какая разница, в каком ключе о тебе говорят. Главное, что говорят», — заключил критик.

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