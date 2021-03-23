«ЕС не заботится об интересах своих граждан»: британцы поддержал позицию Путина

Москва, 23 марта. Читатели британской газеты Daily Express в интернете заявили о своем недовольстве по поводу нападок Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона на российский препарат от коронавируса «Спутник V», пишет «ПолитПазл».

Европейский чиновник накануне очень грубо выразился о возможности поставки вакцины «Спутник V» в европейские страны. Он подчеркнул, что Евросоюз совершенно не нуждается в российской вакцине, поскольку в этом плане смотрит на Запад.

По мнению журналистов Daily Express, в Москве заявление Тьерри Бретона немного разозлило российского лидера.

«Мы ничего никому не навязываем, но, когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди – интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран?» — заявил Владимир Путин.

Сложившаяся ситуация вызвала колоссальный резонанс на Западе. Интересным стал тот факт, что весомая часть интернет-пользователей встали на сторону России.

Читатели британской газеты согласились с мнением Владимира Путина и призвали европейское руководство в первую очередь позаботиться о здоровье и благополучие граждан, а не преследовать политические цели и коммерческие интересы.

«Придется согласиться с Путиным, ЕС не заботится об интересах своих граждан. Они заботятся о Германии и Biontech», — написал один из подписчиков Daily Express.

«ЕС пытается успокоить Байдена (президент США. – Прим. ФАН), отказавшись от российской вакцины, потому что не бросит проект «Северный поток — 2», — отметил другой другой пользователь.

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