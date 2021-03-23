Участники круглого стола о выборах-2021 объяснили абсурдность «умного голосования»





Москва, 23 марта. Участники круглого стола «Выборы в Госдуму: сценарии и прогнозы» обсудили развитие политической ситуации в стране в ближайшие шесть месяцев и спрогнозировали действия так называемой оппозиции, передает корреспондент ФАН.

«Первая активизация протеста случится в июне, когда станет понятно, что никаких серьезных своих кандидатов у них нет и ничего, кроме так называемого как бы «умного голосования», они предложить не могут», — заявил один из участников круглого стола, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Следующим всплеском активности так называемых оппозиционеров, по мнению Костина, станет попытка поддержать любых представителей новых, не входящих в парламент, партий.

«А может быть, кого-то из «Единой России» поддержат, перепутают просто. В конце концов, перепутали же: на текущем едином дне голосования сотрудник моего фонда оказался же в списке, хотя он не является их симпатизантом, он, скорее, является симпатизантом Единой России и президента», — поделился эксперт.

Он отметил, что в отсутствие собственных серьезных кандидатов называющие себя оппозицией активисты вынуждены действовать вопреки логике.

«Вот как это было в Москве: есть политик, идеологически близкий Навальному — они его не поддерживают. А поддерживают самовыдвиженца или эсера, который имеет лучшие шансы, — это такая очень странная позиция. И это будет такой шаг, который выльется в ничего», — добавил Костин.

Другие участники круглого стола также согласились с тем, что «умное голосование» не способно оказать никакого заметного влияния на ход избирательной кампании. Эксперты также обсудили особенности будущей избирательной кампании, задачи и проблемы ее участников и возможные варианты развития событий. Вместе с Константином Костиным в мероприятии приняли участие директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.