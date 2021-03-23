Стрельба и завершение передачи власти новому кабмину — что произошло в Ливии 23 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 марта 2021 года.

Происшествия

Местные жители сообщили в соцсетях о стрельбе в районе Сук аль-Хамис Имсихель, который расположен южнее Триполи. Подробности инцидента не уточняются.

صوت اطلاق نار يسمع بمنطقة سوق الخميس امسيحل. pic.twitter.com/BEQk5Niupo — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 22, 2021

На территории Педагогического колледжа в городе Аль-Аджилят, расположенного западнее столицы, в результате перестрелки погиб человек и еще одного ранили.

Кроме того, местные жители рассказали в соцсетях о стрельбе в районе Джинан Атыя в городе Аль-Аджилят. По их словам, звуки выстрелов периодически повторяются.

Злоумышленники похитили 1000 метров высоковольтных проводов в городе Каср бен Гашир и 900 метров в Злитене.

Политика

Главное управление центральной поддержки объявило о завершении передачи полномочий переходному кабмину от Восточного правительства. Церемония состоялась в Бенгази в штаб-квартире МВД.

Новый министр внутренних дел Халид Ахмад Тигани Мазин принял обязанности от Ибрагима Бушнафа в присутствии начальника Главного управления центральной поддержки и глав служб безопасности Западного и Восточного регионов.

Участники мероприятия подчеркнули, что МВД стало единым органом и займется обеспечением порядка в стране и защитой граждан по всей Ливии.

Депутаты Феццана потребовали передать представителю Южного региона пост председателя парламента в связи с тем, что делегат из Восточного региона возглавил Президентской совет.

В ответ глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сообщил о соглашении между ним и главой парламента Агилой Салехом о сохранении нынешних суверенных должностей.

نواب عن «فزان» يطالبون بنقل رئاسة «النواب» إليهم بعد حصول المنطقة الشرقية على «الرئاسي». #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/vW5t06ue4u — الساعة 24 (@alsaaa24) March 23, 2021

Миссия ООН по поддержке Ливии пригласила участников Форума политического диалога на онлайн-встречу, которая пройдет на пятницу, 26 марта. Стороны планируют обсудить последние события в стране.

عاجل | مصدر خاص لبانوراما: البعثة الأممية تدعو أعضاء #الحوار_السياسي لاجتماع افتراضي الجمعة للإحاطة بآخر المستجدات#ليبيا_بانوراما pic.twitter.com/PH3gdLSUqW — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) March 23, 2021

Халид Ахмад Тигани Мазин переговорил по телефону с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе. Стороны обсудили вопросы безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и поддержку Римом демократического пути в Ливии.

Мазин пригласил Ламорджезе посетить североафриканское государство. Предполагается, что визит может состояться в ближайшие дни или недели.

وزيرة الداخلية الإيطالية تزور العاصمة الليبية قريباً

أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية بأن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي ستتوجه "قريباً" إلى ليبيا، وذلك بعد دعوة وجهها رسمياً نظيرها الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة خالد مازن. — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) March 23, 2021

Глава Центрального банка (Триполи) Садик аль-Кабир встретился с новым министром здравоохранения Али Занати. Подробности не приводятся.

Глава Высшей избирательной комиссии Имад Саих поговорил с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой. Они обсудили запланированные на 24 декабря выборы и подготовку к их проведению.

Глава переходного правительства заявил о готовности поддержать избирком и попросил срочно определить потребности ведомства, чтобы кабмин начал работу над их обеспечением.

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات #عماد_السايح اليوم الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية" عبدالحميد دبيبة" لمناقشة ملف الانتخابات القادمة



واستعرض اللقاء ملف الانتخابات القادمة واستعدادات المفوضية لهذا الاستحقاق الوطني ومدى جاهزيتها



2/1 pic.twitter.com/gvH9bYMjFn — قناة التناصح (@TanasuhTV) March 23, 2021

В Триполи прибыл самолет с делегацией из Египта. Гости столицы желают встретиться с новыми министрами Ливии, чтобы продолжить диалог по возобновлению отношений между странами в различных областях.

Экономика

Глава ЦБ Садик аль-Кабир провел переговоры с министром планирования Фахиром Буфраном, министром финансов Халидом Мабруком и министром транспорта Мухаммадом Шахуби. Чиновники обсудили государственный бюджет и механизмы его реализации в сотрудничестве с Центральным банком Ливии, а также установление контроля и процедур, обеспечивающих исполнение бюджета.

Участники встречи решили сформировать Совет по экономической политике под руководством премьер-министра Дабибы, в который войдут глава ЦБ, министры переходного правительства по экономическим и финансовым вопросам, а также ученые.

Новый орган займется разработкой политики для выведения Ливии из кризиса и созданием диверсифицированной экономики, направленной на облегчение трудоустройства для молодежи страны.

Общество

Председатель Научно-консультативного комитета по борьбе с коронавирусом Халифа Бакуш объявил, что пять миллионов доз вакцины AstraZeneca доставят в Ливию в конце марта. Он добавил, что о закупке препарата с компаниями Moderna и Johnson & Johnson договорилось переходное правительство.

Мальта предоставила гуманитарную помощь для мигрантов, находящихся под стражей в Ливии. Переданы продукты питания, питьевая вода, матрасы, подушки, простыни и одеяла. Помощник министра внутренних дел Мухаммад Шибани поблагодарил Валлетту за усилия по поддержке североафриканской страны.