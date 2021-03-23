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Стрельба и завершение передачи власти новому кабмину — что произошло в Ливии 23 марта

Стрельба и завершение передачи власти новому кабмину — что произошло в Ливии 23 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 марта 2021 года.

Происшествия

Местные жители сообщили в соцсетях о стрельбе в районе Сук аль-Хамис Имсихель, который расположен южнее Триполи. Подробности инцидента не уточняются.

На территории Педагогического колледжа в городе Аль-Аджилят, расположенного западнее столицы, в результате перестрелки погиб человек и еще одного ранили.

 

Кроме того, местные жители рассказали в соцсетях о стрельбе в районе Джинан Атыя в городе Аль-Аджилят. По их словам, звуки выстрелов периодически повторяются.

 

Злоумышленники похитили 1000 метров высоковольтных проводов в городе Каср бен Гашир и 900 метров в Злитене.

Политика

Главное управление центральной поддержки объявило о завершении передачи полномочий переходному кабмину от Восточного правительства. Церемония состоялась в Бенгази в штаб-квартире МВД.

Новый министр внутренних дел Халид Ахмад Тигани Мазин принял обязанности от Ибрагима Бушнафа в присутствии начальника Главного управления центральной поддержки и глав служб безопасности Западного и Восточного регионов.

Участники мероприятия подчеркнули, что МВД стало единым органом и займется обеспечением порядка в стране и защитой граждан по всей Ливии.

 

Депутаты Феццана потребовали передать представителю Южного региона пост председателя парламента в связи с тем, что делегат из Восточного региона возглавил Президентской совет.

В ответ глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сообщил о соглашении между ним и главой парламента Агилой Салехом о сохранении нынешних суверенных должностей.

Миссия ООН по поддержке Ливии пригласила участников Форума политического диалога на онлайн-встречу, которая пройдет на пятницу, 26 марта. Стороны планируют обсудить последние события в стране.

Халид Ахмад Тигани Мазин переговорил по телефону с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе. Стороны обсудили вопросы безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и поддержку Римом демократического пути в Ливии.

Мазин пригласил Ламорджезе посетить североафриканское государство. Предполагается, что визит может состояться в ближайшие дни или недели.

Глава Центрального банка (Триполи) Садик аль-Кабир встретился с новым министром здравоохранения Али Занати. Подробности не приводятся.

 

Глава Высшей избирательной комиссии Имад Саих поговорил с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой. Они обсудили запланированные на 24 декабря выборы и подготовку к их проведению.

Глава переходного правительства заявил о готовности поддержать избирком и попросил срочно определить потребности ведомства, чтобы кабмин начал работу над их обеспечением.

В Триполи прибыл самолет с делегацией из Египта. Гости столицы желают встретиться с новыми министрами Ливии, чтобы продолжить диалог по возобновлению отношений между странами в различных областях.

Экономика

Глава ЦБ Садик аль-Кабир провел переговоры с министром планирования Фахиром Буфраном, министром финансов Халидом Мабруком и министром транспорта Мухаммадом Шахуби. Чиновники обсудили государственный бюджет и механизмы его реализации в сотрудничестве с Центральным банком Ливии, а также установление контроля и процедур, обеспечивающих исполнение бюджета.

Участники встречи решили сформировать Совет по экономической политике под руководством премьер-министра Дабибы, в который войдут глава ЦБ, министры переходного правительства по экономическим и финансовым вопросам, а также ученые.

Новый орган займется разработкой политики для выведения Ливии из кризиса и созданием диверсифицированной экономики, направленной на облегчение трудоустройства для молодежи страны.

Общество

Председатель Научно-консультативного комитета по борьбе с коронавирусом Халифа Бакуш объявил, что пять миллионов доз вакцины AstraZeneca доставят в Ливию в конце марта. Он добавил, что о закупке препарата с компаниями Moderna и Johnson & Johnson договорилось переходное правительство.

 

Мальта предоставила гуманитарную помощь для мигрантов, находящихся под стражей в Ливии. Переданы продукты питания, питьевая вода, матрасы, подушки, простыни и одеяла. Помощник министра внутренних дел Мухаммад Шибани поблагодарил Валлетту за усилия по поддержке североафриканской страны.

 

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