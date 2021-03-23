Столтенберг: финального решения по выводу войск НАТО из Афганистана пока нет

Брюссель, 23 марта. Главам внешнеполитических ведомств 30 стран НАТО не удалось принять окончательное решение по вопросу вывода войск из Афганистана, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран Альянса в Брюсселе он заявил, что финального решения нет, однако обеспечение безопасности сил Альянса остается приоритетным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана только после предварительного согласования со странами Североатлантического альянса. Он отмечал, что эта тема станет одной из основных на встрече глав МИД стран-участниц НАТО.