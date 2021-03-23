Самозанятыми в России зарегистрировались 2 миллиона налогоплательщиков

Москва, 23 марта. Число граждан, оформивших официальную регистрацию в качестве самозанятых, достигло 2 миллионов человек в России.

Об успехе проекта налогообложения рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Он сообщил, что в ведомстве не ожидали подобной активности от граждан.

«Два млн самозанятых — это то, на что мы надеялись, но то, чего мы не ожидали. И прямо радостно видеть, что люди верят режиму, выбирают этот налоговый режим и работают в нем», — подчеркнул Егоров.

По данным главы ведомства, около 60% зарегистрировавшихся — мужчины и только 40% — женщины. Он также отметил большое число молодых людей и регистрацию 25 тыс. несовершеннолетних.

Даниил Егоров заявил, что оптимистично смотрит на будущее этого налогового режима, потому что считает это прообразом будущей более совершенной системы налогообложения.

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