Политолог Абзалов рассказал о судьбе Украины в случае возвращения Порошенко

Киев, 23 марта. Киеву придется до конца идти по линии конфронтации с Москвой, если бывший президент Украины Петр Порошенко вернется на пост главы государства.

Соответствующее мнение выразил политолог Дмитрий Абзалов.

Президент Центра стратегических коммуникаций отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине слишком тяжелая и однозначного, выхода из нее нет. Стоит добавить, что у Киева практически не осталось возможностей для взаимодействия с Москвой.

«Единственный способ отвлечения внимания в этой ситуации — обострение на Донбассе, что происходит, и радикализация: закон о языке, разрыв отношений, выход из авиасообщения со странами СНГ», — сказал Абзалов.

Также политолог добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский просто так не откажется от своей власти. Он «бросит в костер личного благополучия все, что может сгореть: это его согреет, но страну поломает».

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил об утрате контроля Порошенко над радикалами, которые устроили акцию возле президентского Офиса в Киеве.