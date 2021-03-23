Жена принца Уильяма нарушит королевский протокол, чтобы ответить Меган Маркл

Лондон, 23 марта. Источники в Букингемском дворце сообщили о готовности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон жестко ответить на слова Меган Маркл по поводу их отношений.

В начале марта герцог и герцогиня Сассекские дали большое интервью журналистке Опре Уинфри, впоследствии сильно ударившее по британской монархии, которую обвинили в расизме после заявлений жены принца Гарри Меган Маркл. Королева Елизавета II воздержалась от эмоциональных комментариев, сухо ответив, что Букингемский дворец проведет тщательное расследование всех случаев расовой нетерпимости.

Глава монаршей семьи призвала ее членов не реагировать на интервью и не обсуждать его с прессой. Однако жена принца Уильяма, которую публика знает как сдержанного человека, готова жестко ответить Меган Маркл. Об этом сообщили источники, близкие к Букингемскому дворцу.

«Я никогда не видел Кейт такой сердитой. У нее даже не было возможности сказать что-либо в свою защиту, так как она придерживается подхода королевы: «Никогда не жалуйся, ничего не объясняй». Но дело зашло слишком далеко», — передает инсайдер.

Ранее источники также рассказали о настоящей реакции королевы Елизаветы II на интервью ее внука. По их словам, она не держит на пару зла, но грустит. Об этом писал сайт 360tv.ru.

Принц Гарри и Меган Маркл в беседе с Опрой также заявили, что сыграли тайную свадьбу на три дня раньше официальной. Однако в регистрационном бюро Великобритании опровергли эту информацию.