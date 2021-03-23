Украина нашла нового поставщика российских нефтепродуктов

Киев, 23 марта. Заменой Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» на Украину стал международный трейдер Coral Energy.

Речь идет о поставках на Украину около 100 тысяч тонн дизельного топлива в месяц через нефтеналивной терминал в белорусском Гомеле и еще 15–20 тысяч тонн по железной дороге через восточную границу. Также планируется сохранить в полном объеме поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ), порядка 40 тысяч тонн в месяц.

Источник издания enkorr в компании сообщил, что на дизель стоимость останется прежней, плюс премия в 32 доллара котировке топлива в Средиземноморье, а премия на сжиженный газ вырастет с 15 долларов до 31 доллара за тонну.

«Повышение премий не связано со сменой поставщика, а связано с большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке», — отметил собеседник издания.

Национальный банк Украины ранее рассказал, какие последствия могут настигнуть страну, если Киев откажется сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Властям в таком случае придется нарастить расходы на обслуживание внешнего долга, а курс национальной валюты начнет падать. Также возможно сокращение притока иностранных инвестиций.