В Минздраве рассказали о планах по поставке вакцин от COVID-19 в российские регионы

Москва, 23 марта. Российские регионы получат более 2,7 миллиона доз вакцин от COVID-19 до конца марта, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

При распределении препаратов специалисты учитывают текущую эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном субъекте. На данный момент в РФ вакцины от коронавируса производятся на десяти площадках.

Кроме того, развернуто более 4600 прививочных пунктов. А с 20 марта начнется информационная кампания для популяризации вакцинации, добавил Гриднев. Сейчас в стране зарегистрированы три вакцины против новой коронавирусной инфекции — это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Калининградская область получила первую партию вакцины от COVID-19 в этом месяце. В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что поставка состоит из 1700 доз. Их уже начали развозить по прививочным пунктам.