Ученые из США объяснили причину неуклюжести и медлительности при алкогольном опьянении

Вашингтон, 23 марта. Американские исследователи выяснили биологическую причину неуклюжести и медлительности пьяных людей. Это связано с влиянием алкоголя на мозг.

Моторные нарушения у человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, связаны с окислением алкоголя. Об этом заявили исследователи американского Национального института по борьбе с алкоголизмом.

По словам ученых, эффекты от алкоголя поведенческого типа, к которым относят неуклюжесть, заторможенность и неразборчивость речи, связаны с метаболитами, образующимися в процессе расщепления организмом алкоголя. Один из таких метаболитов, ацетат, вырабатывается особым ферментом под названием ALDH2. Ранее считалось, что он встречается только в печени, однако американские исследователи сумели доказать его наличие в мозжечке. Именно эта область мозга отвечает за баланс и координацию.

Ученые провели эксперимент на мышах. Они удалили из их клеток ALDH5, что сделало их совершенно невосприимчивыми к алкоголю. В результате грызуны показали отличные результаты в упражнениях, требующих высокой концентрации. Сонливость и неразборчивость речи исследователи связали с активизацией нейромедиатора GABA. Он отвечает за успокоение нервов.

Ранее сообщалось, что алкоголикам хотят запретить занимать руководящие должности в России. Инициатива была выдвинута заместителем председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимиром Петровым.