Лавров назвал нападки Запада в адрес вакцин России и Китая голословными

Пекин, 23 марта. Попытки стран Запада заподозрить Россию и Китай в авантюрах по вопросу вакцинной дипломатии являются безосновательными. Об этом высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел прокомментировал нападки западных стран на Россию и КНР. Запад пытается представить государства в качестве авантюристов в области вакцинной дипломатии.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции с главой МИД Китая Ваном И.

Дипломат обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина. Российский лидер четко обозначил позицию по производству вакцины от коронавируса в других странах. Путин призвал руководствоваться интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями, напомнил Лавров об этом Западу.

Главы МИД России и Китая на встрече осудили односторонние и незаконные санкции западных стран. Министры обсудили подготовку контактов на высшем уровне в ходе пресс-конференции.