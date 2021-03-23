Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Тунисская компания продает Израилю кускус через «французского» посредника

Тунисская компания продает Израилю кускус через «французского» посредника

Тунис, 23 марта. Компания Randa Food Industries через французский порт Марсель при помощи организации-посредника ежегодно поставляет в Израиль около 1000 тонн кускуса, сообщает онлайн-ресурс расследований Alqatiba.

Экспорт этого продукта осуществляется посредством третьей стороны, которой выступает организация Sodic, основанная Мохаммедом Хашишем (владелец тунисской Randa Food Industries. — Прим. ФАН). Такая сложная цепочка создавалась, чтобы скрыть изначальное место отгрузки крупы — морской порт Радес в провинции Бен-Арус.

Махинации с кускусом подобного масштаба связаны с разрывом в октябре 2000 года дипломатических отношений между двумя государствами. Из-за политических разногласий Тунис не может напрямую поставлять какую-либо продукцию в ближневосточную страну, поскольку она попросту не пройдет таможенный контроль в порту Ашдод. Однако производитель нашел возможность обойти запреты и долгое время продает североафриканскую крупу через ангажированную французскую компанию. 4 июня 2017 года она даже получила официальный сертификат Kosher.

Randa Food Industries подверглась жесткой критике из-за того, что в ее действиях власти увидели попытку нормализации связей с Израилем, который они не признают. В декабре минувшего года тунисский МИД подтвердил, что позиция в отношении Тель-Авива останется неизменной.

Новости партнеров