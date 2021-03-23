Тунисская компания продает Израилю кускус через «французского» посредника

Тунис, 23 марта. Компания Randa Food Industries через французский порт Марсель при помощи организации-посредника ежегодно поставляет в Израиль около 1000 тонн кускуса, сообщает онлайн-ресурс расследований Alqatiba.

Экспорт этого продукта осуществляется посредством третьей стороны, которой выступает организация Sodic, основанная Мохаммедом Хашишем (владелец тунисской Randa Food Industries. — Прим. ФАН). Такая сложная цепочка создавалась, чтобы скрыть изначальное место отгрузки крупы — морской порт Радес в провинции Бен-Арус.

Махинации с кускусом подобного масштаба связаны с разрывом в октябре 2000 года дипломатических отношений между двумя государствами. Из-за политических разногласий Тунис не может напрямую поставлять какую-либо продукцию в ближневосточную страну, поскольку она попросту не пройдет таможенный контроль в порту Ашдод. Однако производитель нашел возможность обойти запреты и долгое время продает североафриканскую крупу через ангажированную французскую компанию. 4 июня 2017 года она даже получила официальный сертификат Kosher.

Randa Food Industries подверглась жесткой критике из-за того, что в ее действиях власти увидели попытку нормализации связей с Израилем, который они не признают. В декабре минувшего года тунисский МИД подтвердил, что позиция в отношении Тель-Авива останется неизменной.