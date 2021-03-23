В ЛНР сообщили об увольнении из ВСУ 27 украинских военных за отказ выполнять приказы

Луганск, 23 марта. Командование 80-й бригады ВСУ уволило 27 военнослужащих, которые ранее отказались выполнять приказы. Об этом сообщил представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Согласно сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР, в минувшую пятницу, 20 марта, военные из 80-й бригады ВСУ отказались выполнять работы по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения сторон в городе Счастье, который находится под контролем Киева. Военнослужащие объяснили, что опасаются подорваться на ранее установленных саперами подразделения минах.

«Несмотря на некомплект личного состава 80-й бригады, достигающий 60% штатной численности, командир бригады Шворак приказал уволить 27 боевиков 1-го батальона, отказавшихся 19 марта проводить инженерные работы на необследованном саперами опасном участке местности в районе населенного пункта Счастье, где ранее имели место инциденты с подрывами боевиков на собственных минах», — заявил журналистам Осадчий.

Также представитель Народной милиции Луганской Народной Республики добавил, что для доукомплектования соединения Львовский областной военный комиссариат направил в Донбасс более 360 украинцев, которые заключили первый контракт и не имеют боевого опыта и необходимой подготовки.

Ранее сообщалось, что комиссия СНБО прибыла в Донбасс с целью проверить готовность ВСУ к боевым действиям.