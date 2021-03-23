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Стало известно, как выглядит младшая дочь бывшего мужа покойной Началовой

Стало известно, как выглядит младшая дочь бывшего мужа покойной Началовой

Москва, 23 марта. Супруга второго мужа покойной певицы Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина показала, как выглядит его младшая дочь.

Алдонин и Началова прожили в браке пять лет, у них родилась дочь Вера. До смерти певицы девочка жила с матерью, но с отцом тоже общалась — спортсмен говорил, что у него с экс-супругой хорошие отношения.

Юлия Началова

В 2014 году футболист сыграл свадьбу с женщиной по имени Ольга. В этом браке у Алдонина родились сын Артем, а также дочь Анжелика, которой прошлой осенью исполнился год. Родители девочки долго не показывали ее лицо, однако теперь наконец стало известно, как выглядит малышка.

В своих Instagram Stories Ольга опубликовала несколько кадров, показав всю семью на теннисном корте. Алдонин весело подкидывал мяч, когда маленькая Анжелика вдруг повернулась лицом к камере и побежала в сторону матери.

После развода с Юлией Началовой Евгений Алдонин оставил ей и старшей дочери квартиру. Впоследствии певица переписала часть жилплощади на своего экс-возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова, пытаясь вернуть ему таким образом долг в 20 миллионов рублей. Теперь спортсмен требует свои деньги, поэтому родные Началовой были вынуждены выставить элитное жилье на продажу.

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