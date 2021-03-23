Стало известно, как выглядит младшая дочь бывшего мужа покойной Началовой

Москва, 23 марта. Супруга второго мужа покойной певицы Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина показала, как выглядит его младшая дочь.

Алдонин и Началова прожили в браке пять лет, у них родилась дочь Вера. До смерти певицы девочка жила с матерью, но с отцом тоже общалась — спортсмен говорил, что у него с экс-супругой хорошие отношения.

В 2014 году футболист сыграл свадьбу с женщиной по имени Ольга. В этом браке у Алдонина родились сын Артем, а также дочь Анжелика, которой прошлой осенью исполнился год. Родители девочки долго не показывали ее лицо, однако теперь наконец стало известно, как выглядит малышка.

В своих Instagram Stories Ольга опубликовала несколько кадров, показав всю семью на теннисном корте. Алдонин весело подкидывал мяч, когда маленькая Анжелика вдруг повернулась лицом к камере и побежала в сторону матери.

После развода с Юлией Началовой Евгений Алдонин оставил ей и старшей дочери квартиру. Впоследствии певица переписала часть жилплощади на своего экс-возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова, пытаясь вернуть ему таким образом долг в 20 миллионов рублей. Теперь спортсмен требует свои деньги, поэтому родные Началовой были вынуждены выставить элитное жилье на продажу.