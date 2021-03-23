Ученые из США и Канады назвали самую сексуальную черту характера человека

Вашингтон, 23 марта. Одну из наиболее сексуальных черт человеческого характера определили исследователи из Соединенных Штатов и Канады. Ей оказалось милосердие.

Научную работу проводили специалисты университетов Гвельфа и Ниписсинга. Результаты показали, что милосердие заставляет сердце биться чаще. Бескорыстные люди оказались значительно успешнее в романтических отношениях, чем те, кто не проявляет милосердия. Специалисты провели опрос среди 800 человек. Участникам задавали вопросы об их отношениях и готовности оказать другим помощь.

Ученые перечислили такие играющие роль факторы, как донорство, помощь людям при переходе через дорогу, пожертвование средств. Вне зависимости от возраста и характера людей оказалось, что более самоотверженные респонденты успешнее в вопросах свиданий и сексуальных отношений.

До этого стало известно, что девушки пяти знаков зодиака представляют опасность для мужчин. Женщины, которые родились в определенные периоды, воспринимают противоположный пол как способ добиться своего.