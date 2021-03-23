Лавров и глава МИД Китая обсудили отношения стран с США

Москва, 23 марта. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на тему отношений государств с США.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что министры России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане и Мьянме, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Министры проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США, а также обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки, в том числе взаимодействие в ООН и других международных организациях», — сказано в сообщении МИД РФ.

Помимо этого в Москве отметили, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере.

Ранее Ван И заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем продлили на пять лет.