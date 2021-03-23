Украину ждёт водная блокада через 30 лет

Киев, 23 марта. Нехватка питьевой воды может настигнуть Украину через 30 лет. По данным метеорологов, концентрация токсичных соединений в реках превышает допустимые нормы в 30–40 раз.

Председатель государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный заявил, что к 2050 году почти вся вода станет непригодной для питья из-за сброса опасных веществ в реки, а также недостаточно очищенных стоков. В прошлом году украинское ведомство составило 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов. ГЭИ насчитала 188 млн гривен убытков.

«Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил Малеванный.

Защиту водных ресурсов необходимо поставить в приоритет на Украине, считает он. В настоящее время ведется работа по созданию системы оперативного наблюдения за водоемами.

Политолог Сергей Годный ранее предсказал «жаркую весну» президенту Украины Владимиру Зеленском из-за беспорядков и акций протеста. В ходе митинга активисты нанесли офису главы государства ущерба на 72 тыс. долларов, сообщает «Ридус».