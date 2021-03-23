Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Украину ждёт водная блокада через 30 лет

Украину ждёт водная блокада через 30 лет

Киев, 23 марта. Нехватка питьевой воды может настигнуть Украину через 30 лет. По данным метеорологов, концентрация токсичных соединений в реках превышает допустимые нормы в 30–40 раз.

Председатель государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный заявил, что к 2050 году почти вся вода станет непригодной для питья из-за сброса опасных веществ в реки, а также недостаточно очищенных стоков. В прошлом году украинское ведомство составило 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов. ГЭИ насчитала 188 млн гривен убытков.

«Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил Малеванный.

Защиту водных ресурсов необходимо поставить в приоритет на Украине, считает он. В настоящее время ведется работа по созданию системы оперативного наблюдения за водоемами.

Политолог Сергей Годный ранее предсказал «жаркую весну» президенту Украины Владимиру Зеленском из-за беспорядков и акций протеста. В ходе митинга активисты нанесли офису главы государства ущерба на 72 тыс. долларов, сообщает «Ридус».

Новости партнеров