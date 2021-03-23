Сирота-медвежонок стал новым обитателем центра реабилитации в Приморье

Владивосток, 23 марта. Крошечного гималайского медвежонка доставили в центр спасения диких животных «Тигр». Теперь это их пятый постоялец.

Маленького самца гималайского медведя привезли в реабилитационный центр в село Алексеевка совсем недавно. По словам сотрудников центра, он оказался сиротой, которого по неизвестной причине разлучили с мамой.

Сейчас малыш находится под присмотром ветеринаров. Однако практически сразу специалисты сообщили, что животное в отличном состоянии. Медвежонок здоров и активен. Его вес составляет около 3200 граммов.

«Через несколько дней, после адаптации к новым условиям, мы его переведем в большую ясельную группу, которая сейчас состоит из четырех медвежат», — прокомментировали сотрудники центра на своей странице в Instagram.

Ранее ФАН сообщал, что центр помощи «Тигр» приютил первых гималайских медвежат — из поселков Новопокровка и Вострецово.