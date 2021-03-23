Американский адмирал призвал отказаться от санкций против Индии из-за покупки оружия у РФ

Вашингтон, 23 марта. Пентагону предстоит принять довольно непростое решение относительно санкций против Индии за приобретение оружия у России.

Введение ограничений против Нью-Дели является не лучшим вариантом, заявил адмирал Джон Акуилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

В ходе своего выступления в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Акуилино отказался ответить на вопрос о том, следует ли применять санкции против Индии за сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

«Я бы оставил это творцам политики, чтобы они определяли, является ли это путем вперед. Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией. И, считаю, что потенциально аспект уговоров Индии, предоставления Нью-Дели альтернатив мог бы быть более верным подходом», - заявил военачальник.

Адмирал добавил, что Индия является важным партнером для США, и в дальнейшем союз двух стран будет укрепляться.

Акуилино признал, что Индия и Россия давно сотрудничают в сфере безопасности, поэтому Нью-Дели традиционно полагается на Москву для закупки оружия и военной техники. Однако следует продолжать уговаривать Индию рассмотреть возможность покупки американской военной техники.

Отметим, Россия продает оружие союзникам США по НАТО, что приводит к тяжелым последствиям для Вашингтона.