Масштабную тренировку по подготовке к весеннему половодью начали в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 23 марта. Комплексная тренировка для подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья началась в Алтайском крае 23 марта. Мероприятие пройдет последовательно в два этапа.

Участие в масштабной тренировке примут сотрудники органов управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках мероприятия проводятся смотры готовности сил и средств, направленных на ликвидацию ЧС, а также пунктов временного размещения, передает «Алтайская правда».

Наряду с этим 23 марта состоялся сбор комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС органов местного самоуправления. В свою очередь, 24 марта планируется провести практическую отработку действий сил и средств регионального уровня. Такие мероприятия позволят предупредить и минимизировать ситуацию с весенним половодьем в крае.

МЧС РФ ранее рассказало, каким российским регионам грозят паводки этой весной. Так, эти природные явления в этом году ожидают в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где уже начали подготовку для предотвращения серьезных последствий стихии.