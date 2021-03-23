Премьер-министр Болгарии провел переговоры с послом РФ Митрофановой

, 23 марта. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на фоне «шпионского скандала» встретился с российским послом Элеонорой Митрофановой.

В ходе беседы дипломаты обсудили двусторонние отношения между Россией и Болгарией. Бойко Борисов заявил, что София выступает за открытый диалог с Москвой, но будет опираться на национальные интересы и руководствоваться евроатлантическими приоритетами.

Ранее премьер-министр сообщил, что Болгария готова объявить дипломатов РФ нежелательными персонами. Такое решение приняли из-за дела о «шпионаже».