Путин впечатлил американцев своими фотографиями с отдыха

Вашингтон, 23 марта. Американские журналисты посчитали, что фотографии президента РФ Владимира Путина с отдыха в тайге наполнены тайным смыслом.

Авторы статьи The New York Times описывают, как российский лидер вместе с министром обороны Сергеем Шойгу переходят по шаткому мосту через замерзшую реку, а после наслаждаются бодрящим пикником на свежем воздухе за столом. Помимо этого, Путин позирует по колено в сугробе и пронзительно смотрит в будущее, пишет "ПолитРоссия".

«Холодно? Какой холод?» — комментирует снимок NYT .

Американские журналисты уверены, что фотосессии лидера Российской Федерации уже стали своеобразной формой искусства. Его фотографии демонстрируют связь главы государства с природой.

«Путин выглядит серьезным и стальным за рулем камуфляжного вездехода – такого гигантского, что его, кажется, ничто не может остановить», – впечатлены американцы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к США не имеет отношения к официальной политике.