Чилийцы отказались голосовать за Себастьяна Пиньеру на предстоящих выборах

Сантьяго, 23 марта. Нынешний президент Себастьян Пиньера не вошел даже в пятерку кандидатов, за которых намерены проголосовать граждане Чили на президентских выборах в ноябре 2021 года. На это указывают результаты опросов общественного мнения, проведенного Латиноамериканским стратегическим центром геополитики (CELAG).

???????? Ya está publicada la última #EncuestaCELAG sobre Chile y este es uno de los principales datos que se desprenden de nuestro estudio ????????



???? @danieljadue y @PamJiles lideran la intención de voto de cara a las elecciones de noviembre de este año pic.twitter.com/ExMsmzLBXL — CELAG (@CELAGeopolitica) March 22, 2021

Памела Хилес от Гуманистической партии и Даниэль Хадуе от Коммунистической партии возглавляют рейтинг политических сил, принимающих участие в избирательной кампании по президентским выборам в Чили в ноябре 2021 года.

CELAG, занимающийся исследованиями общественного мнения, провел 2007 личных бесед по телефону в 53 коммунах 16 регионов Чили с 26 февраля по 17 марта. Результаты опроса показали, что Хилес поддерживают 18% респондентов, Хауде — 16%. За ними следует правый кандидат Хоакин Лавин с 13% голосов.

«Политический класс, СМИ, пожалуйста, можете продолжать игнорировать меня и делать вид, что я не существую. Мой народ — это мой единственный ориентир, и на выборах я смогу одержать победу именно с помощью их голосов», — заявила Памела Хилес.

Por favor, clase política, medios de comunicación del duopolio, sigan ninguneándome y haciendo como que no existo. Mi pueblo es mi único patrón y las elecciones se ganan con votos. pic.twitter.com/tUdOfex8jf — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) March 22, 2021

Проект новой Конституции

На референдуме, состоявшемся в Чили 25 октября 2020 года, почти 80% избирателей проголосовали за разработку новой конституции. Она должна прийти на смену действующей, которая была принята в 1980 году, в период диктатуры Аугусто Пиночета. Кроме того, планируется создание Конституционного конвента, члены которого будут избраны всенародным голосованием и займутся разработкой новой конституции.

Пока в Чили проходит исторический процесс по отмене нынешней Конституции, опросы касательно политической и социальной картины в южноамериканской стране показывают, что 60% чилийцев возлагают серьезные надежды на конституционные изменения, 57% из них ожидают «большие перемены».

Nueva encuesta @CELAGeopolitica Chile ????????

????️Jiles y Jadue encabezan voto

????Hay ilusión con cambio constitucional

????El origen de la riqueza viene de corrupción y herencia, no del esfuerzo

????La banca abusa de la gente

????Imagen Piñera muy mala

Y mucho más!!! pic.twitter.com/13gWTx0vmj — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) March 22, 2021

17% опрашиваемых чувствуют себя разочарованными, а почти 20% выразили безразличие к новой конституции страны.

Респонденты прежде всего рассчитывают на изменения в сфере здравоохранения, образования и пенсий. Особенно важным для чилийцев является вопрос нехватки воды: по результатам опроса Greenpeace, большинство граждан Чили будут голосовать за тех кандидатов в Конституционный конвент, которые обязуются включить в текст новой Конституции право каждого на доступ к воде надлежащего качества и в необходимом количестве.

Кроме того, исследование показывает, что «почти треть опрошенных выступает за создание многонационального и монокультурного государства, в то время как восемь из десяти чилийцев отдают приоритет вопросам социального обеспечения личным свободам».

Плохая репутация президента Пиньеры

Негативное отношение к действующему президенту Себастьяну Пиньере среди опрошенных достигло 72%, только 18% респондентов воспринимают главу страны в позитивном ключе.

В 2020 году рейтинг одобрения «самого ненавистного» президента в Латинской Америке составлял всего 6%. Эта цифра поднялась до 20% к началу 2021 года, что стало возможным благодаря успешной кампании по вакцинации населения. Пиньера внес большой вклад в переговоры о закупках препарата от COVID-19. На данный момент Чили занимает первое место в мире по числу вакцинированных от СOVID-19 граждан, что, несомненно, улучшило образ властей в глазах народа.

Несмотря на положительную динамику, большая часть населения недовольна политикой Пиньеры. Главной причиной низкого уровня одобрения правительства и беспорядков, которые охватили страну в 2019 году, стало сильное экономическое неравенство в Чили.

Самого президента обвиняют в плутократии, невыполнении своих предвыборных обещаний 2010 года, неспособности решать важные для жизни населения проблемы. Например, в феврале 2010 года юг Чили потрясли разрушительные землетрясение и цунами. Администрация Пиньеры не сумела своевременно справиться с последствиями бедствий, и тысячи чилийцев до сих пор страдают от катастрофы, которая произошла более 10 лет назад.