Марокко подписало соглашение о широком сотрудничестве с Израилем

Рабат, 23 марта. Генеральная конфедерация предприятий Марокко (CGEM) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с тремя ассоциациями израильских компаний и предпринимателей, сообщает информационное агентство Morocco World News.

Документ предполагает налаживание сотрудничества между государствами по целому ряду ключевых направлений, прежде всего в энергетическом секторе, а также в сфере высоких технологий. Партнерство позволит эффективно взаимодействовать, обмениваться информацией и опытом в областях, где пересекаются взаимные интересы стран.

Соглашение подписали президент CGEM Чаким Алдж, глава Израильской ассоциации предпринимателей (IEBO) и Ассоциации производителей Израиля (MAI) Рон Томер, а также руководитель Федерации торговых палат Израиля (FICC) Уриэль Линн. Церемония состоялась в понедельник, 22 марта.

В итоговом коммюнике мероприятия говорится о появлении двустороннего совета под председательством представителя Марокко Стива Оханы. Он займется организацией деловых встреч и координацией взаимодействия сторон в различных секторах, прежде всего туристическом, сельскохозяйственном и промышленном, в области использования возобновляемых источников энергии, автомобильной, пищевой, химической и текстильной отраслях.

«Мы уверены, что это соглашение представляет собой новый шаг на пути к сильному и прочному партнерству, которое создаст синергию между марокканскими и израильскими компаниями», — подчеркнул Чаким Алдж.

Глава CGEM констатировал, что восстановление отношений между государствами открывает многообещающие экономические перспективы.

«Марокко может стать мостом связи с Северной Африкой для израильских компаний», — заявил Уриэль Линн.

Налаживанию контактов между Рабатом и Тель-Авивом способствовало признание последним наряду с США суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары в конце декабря 2020 года.