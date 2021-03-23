Facebook заблокировал американского сенатора за неудобную правду о штурме Капитолия

Вашингтон, 23 марта. Социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт сенатора штата Вирджиния Аманды Чейз. До блокировки она пыталась донести до подписчиков неудобную правду о штурме Капитолия.

Перед блокировкой женщина рассказывала аудитории, что среди штурмовавших Капитолий сторонников экс-президента США были провокаторы леворадикального движения Antifa. Саму организацию Чейз назвала преступной. Чейз аргументировала заявление результатами работы алгоритма по распознаванию лиц, благодаря которому полиции удалось опознать провокаторов штурма. Еще одним поводом для блокировки стал пост памяти ветерана Иракской войны Эшли Баббит, убитой охраной Капитолия во время штурма 6 января.

Чейз была достаточно популярным блогером на Фейсбуке — на ее страницу были подписаны более 144 тысяч человек. Однако политик была неудобным человеком для платформы, так как регулярно критиковала стандарты безопасности и политику модерации Facebook, называя их «чересчур субъективными».

«Мне очень жаль, что это произошло, ведь меня регулярно читали 144 тысячи человек, многие из которых были моими избирателями. Facebook был самым эффективным способом коммуникации с теми, кого я представляю в сенате», — пожаловалась Чейз изданию Virginia Scope.

Однако политик не намерена опускать руки, ведь в ближайшем будущем она намеревается стать губернатором Вирджинии. Первым делом она намерена предложить законопроект, который остановит произвол техногигантов.

«Какая-то одна группа людей определяет, что есть правда, что есть факт, что есть наука — это подавление свободы слова. Когда я стану губернатором, все эти корпорации будут держать ответ передо мной. Я устала от их попыток нарушить свободу слова и заткнуть рты всем консерваторам и республиканцам, которые с ними не согласны. Это Америка, и они об этом забыли», — пригрозила Чейз корпорациям в том же интервью.

Ранее проблема свободы слова в интернете и защиты цифрового суверенитета высказывалась в Государственной думе Российской Федерации. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что России необходимо разработать эффективные меры противодействия попыткам транснациональных медиакорпораций вмешаться во внутренние дела нашей страны с помощью цензуры неудобной им правды.