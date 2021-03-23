В СПЧ предложили приравнять коррупцию к измене Родине 



Санкт-Петербург, 23 марта. Почему необходимо приравнять коррупционные сделки к измене Родине, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Коррупция — это измена Родине. Отмечу, муниципальная служба аналогична государственной. Но, это, прежде всего, служба. Например, воин принимает присягу, когда проходит воинскую службу. Сейчас тоже чиновники подписывают документы аналогичные присяге. То есть, если человек изменяет присяге, то это можно считать изменой Родине. За измену Родине человек должен получать соответствующее наказание», — заявил Кирилл Кабанов.

В этой связи эксперт предлагает в случае коррупционных сделок применять уголовную ответственность от 10 до 25 лет без права условно досрочного освобождения в случае непогашения ущерба.

«Если же человек погасил ущерб, установленный судом, то есть вернул деньги, которые у него нашли на западных счетах, вот тогда человек идет на сделку с правосудием. Но чтобы сделка с правосудием не превратилась в историю вымогательства правоохранителями и силовиками, необходимо сделку проводить без участия следователя, ходатайство должен выдвигать прокурор, а суд должен утверждать эту сделку», — объяснил Кирилл Кабанов.

Ранее ФАН сообщал, во ВЦИОМ рассказали, как россияне относятся к громким антикоррупционным делам.