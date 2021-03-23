Биолог Глазков объяснил, почему бродячие собаки выгодны сторожам

Агрессивные псы в промзонах подкармливаются сторожами для возможности спать ночами, объяснил кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Как правило, на людей нападают либо домашние собаки, либо псы на вольном выгуле. Такие собаки страшны, поскольку они охраняют свои территории. Это часто происходит в промзоне. Охранникам стаи выгодны, поскольку позволяют спать по ночам. Собаки же выходят за границы своего участка и бросаются на людей, это я неоднократно наблюдал. Поэтому я считаю, нужно вводить ответственность руководителей подобных территорий. Они обязаны вызвать ветеринаров для стерилизации животных», — прокомментировал Глазков.

Биолог полагает, что при этом нужно радикально избавляться от больных или агрессивных собак. Эксперт считает неправильным, что законы РФ запрещают усыплять таких животных. При этом он заявил, что собака, родившаяся и выросшая на улице, в 99% случаев боится людей и не нападает на них.

«Могу отметить, что по Всеволожскому району Ленинградской области программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) работает. У волонтеров на местах налажено взаимодействие с ветеринарами, которые отлавливают, стерилизуют и чипируют безнадзорных животных. То есть собака получает, по сути, электронный паспорт», — прокомментировал Глазков.

С мнением биолога согласилась и член «Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными» Ольга Фаттуш. Она объяснила, что нужно делать, если в городе наблюдается засилье безнадзорных собак. По ее словам, в каждой администрации города есть специалист отдела ЖКХ, который принимает заявки на стерилизацию животных. После чего в течение трех дней должны приехать ветеринары и забрать животное.

Ранее ФАН рассказывал, что жители Заводского района Саратова вновь пожаловались на стаи бездомных собак, оккупировавшие дворы.