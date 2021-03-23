Прибыль украинского вагоностроительного завода сократилась в восемь раз за 2020 год

Киев, 23 марта. Чистая прибыль Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) по итогам 2020 года составила 99,04 млн гривен, что в восемь раз меньше, чем в 2019 году.

Предприятие собирается направить всю полученную за год прибыль на развитие, без выплаты дивидендов. Аналогичное решение было принято и годом ранее. По итогам 2019 года чистая неконсолидированная прибыль составила 828,9 млн гривен, что на 70% больше, чем за 2018 год.

Выпуск грузовых вагонов на заводе в 2020 году сократился на 70% — до 1569 единиц.

Крюковский завод занимается выпуском двух видов вагонов: пассажирские и грузовые, в их числе вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны. Также КВСЗ производит региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию провести закупку у КВСЗ дизель-поездов и пассажирских вагонов для «Укрзализныци».

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ранее сообщил, что ведомство выявило 11 нелегальных перевозчиков, осуществлявших доставку пассажиров к границе республики и Украины.