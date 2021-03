Кофе назван эффективным средством для жиросжигания

Гранада, 23 марта. Употребление кофе может стать отличным дополнением к физическим тренировкам, считают испанские ученые. Кофеин ускоряет процесс жиросжигания.

Испанские ученые-физиологи из Университета Гранады провели исследование, направленное на выявление полезных свойств кофеина. Они установили, что употребление чашки кофе за полчаса до проведения тренировки значительно ускоряет жиросжигание и способствует избавлению от лишнего веса. Подробности своей научной работы физиологи изложили в статье, опубликованной в издании Journal of the International Society of Sports Nutrition.

О жиросжигающих качествах кофе ученым было известно давно, однако никаких научных публикаций о его эффективности опубликовано не было. Чтобы это исправить, физиологи провели эксперимент с участием 15 мужчин. Они должны были тренироваться четыре раза в неделю и принимать специальные таблетки. Часть испытуемых получала кофеин, а другая часть — плацебо.

Исследователи сравнили показатели веса участников эксперимента. Выяснилось, что прием кофеиносодержащих напитков действительно способствует более быстрому окислению жиров во время выполнения физических упражнений. Наиболее ярко этот эффект проявлялся во второй половине дня.

Ранее американские ученые раскрыли полезные свойства черного кофе. По их словам, он благоприятно воздействует на здоровье сердечно-сосудистой системы.