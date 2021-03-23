Спикер коалиции опроверг ранения у военных США при обстреле в Дейр эз-Зоре

Вашингтон, 23 марта. Официальный представитель Международной коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о ранениях американских военных при ракетном обстреле в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В беседе с журналистами Маротто заявил, что информация, опубликованная ливанским телевизионным каналом Al-Mayadeen о нескольких пострадавших при атаке американцах, не соответствует действительности.

«Это заявление некорректно. Меня проинформировали, что одна из ракет приземлилась в нескольких сотнях метров от позиций американских войск. В результате атаки не было ни ранений, ни ущерба», — подчеркнул полковник.

В настоящий момент неизвестно, кто ответственен за обстрел в Дейр эз-Зоре. Дополнительной информации о пострадавших также не поступало.