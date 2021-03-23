Зоозащитница: Россиян кусают домашние собаки, а дикие людей боятся

Санкт-Петербург, 23 марта. Член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказала, что на людей нападают, как правило, только домашние собаки.

«У нас есть данные статистики, что там, где работает программа ОСВВ (Отлов-Вакцинация-Стерилизация-Выпуск), рождаемость снижается вчетверо. Покусы же совершаются домашними собаками, даже теми, кто идет на поводке или на самовыгуле, потому что дикая собака человека боится. Есть случаи нападения, но это не поголовно по всей России», — заявила эксперт.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» с мнением Ольги Фаттуш не согласились. По данным общественников, за последние три года они только один раз фиксировали случай нападения агрессивной собаки, у которой была хозяйка, — далматинца из Нижнего Новгорода. В 2021 году общественники получили несколько жалоб на агрессивных псов, в том числе включающие нападения на детей и домашних животных.

По данным «Гражданского патруля», 26 февраля 2021 года в Златоусте, Челябинская область, собаки напали на девочку на улице Матросова, 6 и загрызли насмерть ее йоркширского терьера. Это уже второй случай нападения на ребенка в этом дворе. В прошлом году псы загнали мальчика на детскую горку. А 23 марта 2021 года в том же Златоусте стая собак растерзала декоративных свиней, купленных для детского живого уголка. По данным представителя «Гражданского патруля» Андрея Королева, в Златоусте программа ОСВВ якобы работает, однако ее результаты — сплошная фикция. Также, по данным общественников, в начале марта бродячая собака напала на девочку в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка удалось отбить прохожим.

«В Санкт-Петербурге программа ОСВВ работает более 10 лет, в Ленинградской области — более четырех. В Санкт-Петербурге вы практически не увидите безнадзорных собак. В Ленобласти статистика тоже пошла на понижение», — рассказала Фаттуш, основываясь на личном опыте.

При этом собеседница не смогла привести официальной статистики, сослалась на личные наблюдения. Она заявила, что в ее Куземкинском сельском поселении Кингисеппского района Ленобласти живут всего шесть безнадзорных собак, и их количество не изменилось за несколько лет.

Ранее ФАН рассказывал, что содержание бездомных животных обойдется государству в сотни миллионов рублей.