Ученые Сколтеха создали новое многослойное композитное волокно для 3D-печати

Москва, 23 марта. Российские ученые из Сколковского института науки и технологий создали композитное волокно для 3D-принтеров, состоящее из двух или более слоев.

Данное изобретение позволит получать более прочные детали и дорогостоящие изделия по цене дешевых полимеров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Внутренний слой волокна изготовили из композита, армированного короткими волокнами, а внешняя оболочка обработана графеном. Предполагается, что новое волокно поможет решить проблемы, которые наиболее часто встречаются при изготовлении волокна для 3D-печати например, низкие механические свойства или высокая стоимость для потребителя.

Поскольку графен составляет малую долю от общей массы изделия, суммарную стоимость волокна можно поддерживать на доступном для потребителя уровне. Новый материал подходит для печати деталей оснастки и крепежа, а также прототипов и деталей готовых изделий для производства автомобилей.

Шотландским ученым удалось «распечатать» экологически чистую батарею на 3D-принтере. Такая батарея для мобильных устройств состоит из углеродных нанотрубок и растительного крахмала.