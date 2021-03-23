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Российские мотострелки успешно справились с учебными стрельбами под Калининградом

Российские мотострелки успешно справились с учебными стрельбами под Калининградом

Калининград, 23 марта. Мотострелковое соединение Балтийского флота отрабатывает тактические действия во время учений с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота отработали задачи маневренной обороны. В учениях были задействованы боевые машины пехоты, танки, зенитные комплексы, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы залпового огня и прочее вооружение. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом тренировочного процесса в Калининградской области.

Всего в учениях приняли участие около тысячи военнослужащих.

В это же время расчеты С-400 провели тренировку по противовоздушной обороне Арктики.

Ранее издание «Царьград» сообщило о том, почему военные учения России вызывают тревогу США.

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