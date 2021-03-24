Зоозащитница Фаттуш предложила налог для хозяев собак

Хозяева нестерилизованных собак должны платить за них налог не менее 5 тысяч рублей, заявила член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Наша страна единственная не подписала конвенцию о правах животных. У нас животные до сих пор не обладают никакими правами. Давайте решать вопросы, откуда они появляются. Заводчики используют собак как машины для производства потомства, потом выбрасывают ненужный помет, выезжающие дачники оставляют на участках некастрированных, нестерилизованных животных. В конце сезона в дачных сообществах стаи новых щенков», — заявила зоозащитница.

Фаттуш отметила, что установить владельца брошенной собаки или кошки возможно. Она считает, что нужна тотальная регистрация, произведенная ветеринарными службами, и предлагает ввести большой налог на всех нестерилизованных животных. Фаттуш заявила, что налог на такое животное должен составлять не менее 5 тысяч рублей.

По словам зоозащитницы, проблемой является то, что в России не строят муниципальные приюты. Однако стоимость подобных проектов колоссальна. Только в Татарстане для строительства необходимого количества приютов для собак требуется потратить 800 миллионов рублей. Стоимость содержания одной собаки в сутки в нем — 108 рублей, в то время как заключенный под стражу обходится государству в 72 рубля в сутки.

Согласно данным Роспотребнадзора, каждый год порядка 300 тысяч россиян страдают от укусов животных. При этом, по мнению Ольги Фаттуш, в основном люди страдают от укусов домашних животных. Если же безнадзорная собака агрессивна, ее необходимо не усыплять, а изолировать, считает зоозащитница.

«В стаях всегда определяется вожак. Его должен определить специалист, после чего собака отлавливается и помещается на передержку и наблюдается в течение двух недель, агрессивная она или нет», — заявила Фаттуш.

Ранее ФАН рассказывал, что СК возбудил уголовное дело после смерти девочки, задушенной собаками в Подмосковье.