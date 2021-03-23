Принуждение к бонистике: Роман Носиков о том, как ЦБР превратил деньги чинуш в улику

Кажется, я нашел категорию населения России, которую угнетает «режим». Это губернаторы.

Губернаторы — самая несчастная, незащищенная и дискриминируемая социальная группа. Кто-то скажет даже, что лучше быть геем, чем губернатором. Иначе как объяснить, что если ты обычный человек, то твои шансы сесть в тюрьму — примерно 1 к 343, а если ты губернатор, то уже 1 к 9,4?

При этом общее число заключенных в России постоянно снижается и достигло исторического минимума в расчете на душу населения. А количество сидящих губернаторов на душу населения неуклонно растет. Налицо явная разбалансировка сидящих из разных социальных групп! Куда только смотрит правозащитник Лев Пономарев и его общество «За права человека»? Ах, да — на Курилы.

И вот пока он смотрел на Курилы, работа губернатором в России превратилась в занятие с повышенным фактором риска. Скоро, видно, придется выдавать новоизбранному губернатору заодно и полосатую робу…

…Это я к тому, что в России предъявлено обвинение очередному губернатору. Виновником торжества стал глава Пензенской области Иван Белозерцев. Трагизм ситуации усугубляется тем, что при обыске у него была найдена коллекция дорогих часов и около полумиллиарда рублей. Наличными.

Этим пока еще губернатор Иван Белозерцев окончательно оформил и закрепил возникшую в последнее время странную моду коррупционеров — складировать улики прямо у себя дома или на съемных квартирах. Забивать кешем комнаты вместо вывода за рубеж или приобретения экономических активов. То есть вместо превращения наличных денег из улик в собственность, а значит и во власть.

Отдельно забавно, что губернатор оказался в этом отношении ничуть не лучше пресловутого полковника Захарченко и других «бонистов» и «хорологов». Почему так?

Я предлагаю посмотреть на судьбу еще одного человека, которого поймали на сходных увлечениях. Я говорю об экс-сотруднике ФСБ Кирилле Черкалине. У него при обыске нашли не какие-то жалкие полмиллиарда рублей, а полновесные 6 миллиардов «живых» денег — помимо четырех квартир, нескольких десятков дорогих часов, коллекции брендовых сумок и ювелирных украшений. Следственный комитет России считает, что эти деньги были вознаграждением, которые Черкалин и его подручных получали от банкиров в обмен на информацию о будущих банковских проверках и отзывах лицензий.

Напомню, что лицензированием банковской деятельности в нашей стране занимается не самая любимая в обществе структура под названием ЦБР — Центральный банк России. А возглавляет его с 2013 года Эльвира Набиуллина.

Одним из обвинений, наиболее часто высказываемых в адрес Эльвиры Сахипзадовны, — является якобы учиненный ею «геноцид банков», выразившийся в серьезных проверках и сотнях отозванных лицензий. А одним из редко высказываемых обвинений является изгнание из ЦБР его бывшего председателя Сергея Игнатьева. Который сейчас рассказывает о необходимости отобрать Центробанк у Набиуллиной.

При этом в бытность его председателем ЦБР у арестованных коррупционеров не находились дома, набитые купюрами и часами. Вероятно, потому, что банковская система исправно удовлетворяла их потребности по распоряжению похищенными и присвоенными деньгами. Но вот в ЦБР пришла «Эль Наб Ужасная», устроила банковские децимации — и они возымели действие на банковскую систему России. Система поняла, что обслуживание некоторых потребностей чиновничества будет равносильно бизнес-самоубийству. В результате дома полковников и губернаторов, которые все никак не могли остановиться, начали приобретать очертания складов Монетного двора и музеев часового мастерства.

Вообще, стенания по Набиуллиной в определенных кругах мне все более напоминают вот эту сцену из «Берегись автомобиля»:

И вслед за героем Папанова в ответ на «Когда все это кончится?» — я хочу ответить: «Никогда».

Что же касается губернатора Белозерцева, то хочу пожелать ему счастливого пути. Чай, не последний.