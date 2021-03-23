Центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов построят в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 марта. Ресурсный центр адаптивной верховой езды появится в Ленинградской области. Он будет создан на базе конно-спортивного комплекса «Новополье».

Центр поможет повысить качество жизни семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На базе комплекса они смогут пройти реабилитацию и социальную адаптацию.

Адаптивная верховая езда включает в себя несколько компонентов. Во-первых, это иппотерапия — комплексный многофункциональный метод реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, это PBE — развивающая верховая езда, где с ребенком на лошади работают психологи, логопеды и дефектологи. В-третьих, метод OBE, по которому детей учат азам управления лошадью. И, наконец, релаксотерапия. В этом случае дети учатся расслабляться верхом на лошади. Сейчас на базе «Новополья» по различным программам более 140 детей проходят реабилитацию бесплатно.

Открытие Ресурсного центра адаптивной верховой езды планируется в августе 2021 года. Стройка и оснащение клуба ведутся на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе. По словам директора по развитию комплекса Анны Лаппе, планируется построить не просто центр реабилитации, а место «притяжения замечательных людей».

На данный момент Лаппе подала заявку на президентский грант на открытие Ресурсного центра адаптивной верховой езды. Он будет работать по трем направлениям: научно-исследовательскому, методологическому, практическому.

«Ресурсный центр будет накапливать и обобщать огромный положительный опыт регионов. С помощью этого можно будет проработать и утвердить на законодательном уровне стандарт качества услуги адаптивной верховой езды. За счет разработки, внедрения и максимально возможного распространения практики проведения программ комплексной семейной реабилитации можно будет повысить качество жизни родителей особого ребенка», — рассказала Лаппе.

В рамках проекта планируется провести фестиваль адаптивной верховой езды, конференцию специалистов из-за рубежа и экспертов Национальной Федерации иппотерапии и Адаптивного конного спорта (НФ ИАКС). Контроль за завершением строительства реабилитационно-досугового центра взял на себя Общероссийский народный фронт.

Приехать на открытие «дворца» в Ленинградской области пообещал российский лидер Владимир Путин. Он общался с Лаппе 4 марта во время видеоконференции с участниками Всероссийской акции #МыВместе.

Конно-спортивный комплекс «Новополье» широко известен в Ленинградской области. Лаппе рассказала Федеральному агентству новостей, как семейная конюшня превратилась в большой клуб.

Более 20 лет назад Светлана Лытко — мама Анны — отвела трех своих детей заниматься на конюшню. Там Лытко познакомилась с девушкой, которая тренировала лошадей. Женщина заинтересовалась животными даже больше, чем дети. Она стала появляться на конюшне все чаще: училась ухаживать за лошадьми, чистить их, седлать, раскрючковывать копыта.

Со временем Светлана убедила мужа Михаила, что выгоднее будет владеть собственной лошадью, чем тратиться на регулярное посещение конюшни. В честь праздника 8 Марта в семье появилась первая лошадь по кличке Бельгия. Сначала она стояла в «Орловском парке» вместе с другими животными, однако потом переехала в сарайчик возле дома хозяев.

«Стоит отметить, что в те годы там, где сейчас клуб, кроме поля ничего не было, на нем и паслась наша одинокая лошадка. А была она из табуна, и не терпела одиночества: при первой возможности она сбегала в ту конюшню откуда ее привезли», — добавила Лаппе.

Семья приняла решение продать животное. Светлана Лытко в тот момент зареклась, что больше не станет «экспериментировать» и лошадей у нее больше не будет.

Но меньше, чем через полгода в сарайчике, где прежде жила Бельгия, появился двухлетний конь Грин. Еще через год под одной крышей с Грином начала жить вороная Ветченза. Когда в поселке Новополье лошадками стали интересоваться местные дети, супруги решили построить небольшой конный клуб. Он был ориентирован на таких же любителей, как и хозяева лошадей.

«Сначала все казалось гораздо проще, чем оказалось на самом деле: нужно было решить вопрос с землей; обеспечить финансовую сторону, для этого пришлось пойти на риск: мы продали нашу квартиру, переехали жить в недостроенный дом, спали на полу; плюс взяли большой ипотечный кредит», — вспомнила директор по развитию «Новополья».

Проект по строительству конюшни разработал отец Лаппе. В реализации общей мечты принимали участие все члены семьи и их друзья. Все азартно принялись красить стены, колотить фанеру, мостить дорожки.

В 2006 году конно-спортивный комплекс «Новополье» начал свою работу. В клубе каждый из семьи Лаппе нашел свое дело. За улучшение инфраструктуры отвечает глава семьи Михаил. Светлана стала специалистом по адаптивной верховой езде. Ее направление — иппотерапия. Сестра Анны окончила Аграрный университет и является детским тренером.

Сама Анна занимается разработкой проектов, которые воплощаются в жизнь благодаря грантам. Так, первым проектом Лаппе, который получил финансирование из фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», стало строительство детской площадки.

«Сейчас это центр притяжения всей местной детворы. Очень неожиданной была победа в президентских грантах, благодаря которым у нас смогли пройти курс комплексной реабилитации семьи с детьми инвалидами», — заявила она.

Сегодня клуб работает сразу по нескольким направлениям. В «Новополье» качественно обучают основам верховой езды: инструкторы постоянно повышают свою квалификацию у ведущих спортсменов и тренеров и передают свои знания новичкам.

«Мы ориентированы, прежде всего, на любителей. В больших спортивных клубах «начинающий всадник» иногда, чувствует себя не очень комфортно среди серьезных спортсменов. У нас хорошо и малышу, и возрастному начинающему всаднику», — рассказала собеседница ФАН.

С 2008 по 2010 год на базе клуба работал центр «Юный всадник». По итогу обучения один из учеников попал в Кремлевский конный полк, две выпускницы окончили Аграрный университет и сами стали тренерами. Еще одна девочка попала в команду олимпийского резерва. Все дети неоднократно побеждали в различных соревнованиях.

В конно-спортивном клубе в Ленинградской области проводят различные мероприятия для детей: праздники, костюмированные выступления, конные шоу-спектакли. Самым масштабным является Фестиваль Равных возможностей «Завтра лето», на котором собираются около 1000 гостей и участников.

«Наши программы еще ни разу никого не оставили равнодушными», — подытожила Лаппе.

В проведении праздников и занятий с семьями, которые имеют детей-инвалидов, клубу помогают волонтеры. Со студентами из ЛГУ им. А.С. Пушкина, Первого медицинского университета, Аграрного университета и других вузов проводят занятия и практикумы, которые помогут им в профессии.