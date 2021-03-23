Петербург вошел в список городов с лучшими условиями для прогноза погоды

Москва, 23 марта. Три города, в которых созданы все условия для точного прогнозирования погоды, назвал кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в День метеоролога.

Лучшими сетями метеостанций и оборудования в России оснащены Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Это позволяет делать качественные прогнозы. В других городах страны оборудование далеко даже от минимального уровня, отметил в беседе с РИА Новости Константинов.

Качество прогнозов в Северной столице улучшилось после строительства защитной дамбы. Аналогичная ситуация произошла в Сочи. Там прогнозирование было необходимо для проведения Олимпиады. Кроме того, все три города перекрыты радиолокационными кольцами. В других населенных пунктах устройств не хватает даже в аэропортах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд раскритиковал многих синоптиков за недостоверные данные о погоде. Он объяснил, что большинство из них не обладают достаточной квалификацией.