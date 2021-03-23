Донбасс сегодня: Киев всерьез готовится к войне, «Правый сектор» прибыл в зону ООС

Донбасс, 23 марта. Украинские силовики убили мужчину в Донецке. В ЛНР рассказали о реорганизации системы ГСЧС Украины в зоне силовой операции. Подразделения националистов прибыли под Луганск для дестабилизации обстановки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины произвели два обстрела Донецка с северной и западной сторон города. Северный район подвергся ударам из 120-мм миномета, а в поселке Александровка Петровского района Донецка огонь велся из снайперского оружия. Результатом стала гибель мужчины 1950 года рождения. Как уточняют в Народной милиции Донецкой Народной Республики, украинский снайпер видел, что целится в мирного жителя, и прекрасно осознавал, что выполняет преступный приказ.

В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН сообщили о возбуждении нового уголовного дела по факту гибели гражданского на западе Донецка. Дело возбуждено и расследуется следственным управлением Генпрокуратуры в отношении командира 28-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко по статье «теракт».

Получены доказательства подготовки Киева к войне

В Центре общественных связей МВД Луганской Народной Республики корреспонденту ФАН сообщили о поступившей на «горячую линию» ведомства информации о реформировании украинской службы по чрезвычайным ситуациям. На первый взгляд, информация не заслуживает особого внимания, но при анализе становится ясно, что данные, переданные информатором луганчан из числа сотрудников украинской ГСЧС, косвенно свидетельствуют о подготовке Киевом наступательной операции.

Речь идет о том, что все подразделения Государственной службы по ЧС Украины, находящиеся в зоне силовой операции, планируется вывести из подчинения МВД и отдать под командование армии. Таким образом, группировка ГСЧС будет увеличена и передана в подчинение военным, что свидетельствует о подготовке украинской стороны к ведению полномасштабных боевых действий.

«Правосеки» прибыли в зону ООС

Представители праворадикальный вооруженных нацформирований, подразделения которых были выведены из зоны Операции объединенных сил еще при президенте Петре Порошенко, возвращаются на Донбасс, сообщает луганское управление Народной милиции. Две группы боевиков «Правого сектора»1 прибыли в район дислокации 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Станицу Луганскую.

В районе указанного населенного пункта националистами развернут мобильный блокпост, организован досмотр автомобилей и граждан. Кроме того, сообщают в Луганске, «правосеки» активно вербуют людей, направляющихся в ЛНР. Вторая группа радикалов работает на дестабилизацию боевой обстановки путем подготовки и последующего проведения провокаций на линии боевого соприкосновения.

Иностранные журналисты готовят пропагандистские сюжеты в зоне ООС

«Разогревать» западную публику, а также отбеливать украинские войска и режим — с такими задачами в зону проведения силовой операции прибыли сразу 13 съемочных групп как украинских, так и западных телеканалов, сообщают в Народной милиции ЛНР. Среди иностранных СМИ замечены представители «Радио Свобода», «Reuters», France Presse и другие.

Как уточняют в Луганске, одной из основных задач иностранцев является обеление Киева путем демонстрации приверженности украинских частей и соединений, и представителей власти, мирному пути урегулирования конфликта. С этой целью будет происходить и параллельная демонизация армейских корпусов ДНР и ЛНР, которые будут обвинены в попытках обострения ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.