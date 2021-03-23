Политолог Корнилов оценил курьез с картой The Times без Украины

Москва, 23 марта. Белоруссия явно «приросла территориями» на карте издания The Times, считает российский политолог Владимир Корнилов.

Эксперт оценил изображение, опубликованное британским СМИ. На карте территория Украины помечена как земли Белоруссии. Политолог прокомментировал инцидент в Telegram-канале.

«Боже, какая же зрада зрадная!!! Сегодняшняя The Times поместила карту, на которой «потеряли» Украину», — сообщил он.

Корнилов также поинтересовался реакцией Незалежной на инцидент. Эксперт спросил, вызвал ли МИД страны посла Великобритании.

Ранее скандал с картой разгорелся вокруг украинской обувной фабрики KaDar. Местные патриоты возмутились, что предприятие опубликовало изображение территории Украины, где отсутствовал полуостров Крым. Компания при помощи карты пыталась продемонстрировать, в каких регионах страны и за рубежом располагаются партнеры предприятия.

За несколько часов в комментариях к публикации в Facebook появилось большое количество реакций. Многие патриоты в нецензурной форме высказались по поводу «принадлежности» Крыма к Украине. Через некоторое время публикацию в социальной сети поправили. В обновленной версии полуостров «являлся» частью Незалежной.