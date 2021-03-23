Сотрудники СК России обсудят борьбу с экстремизмом на Международном круглом столе

Минск, 23 марта. Представители Следственного комитета принимают участие в Международном круглом столе в Белоруссии в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве.

На мероприятии обсуждают широкий круг вопросов. Конференции будут проходить на протяжении двух дней. Представители СК Республики Беларусь и России обменяются опытом в расследовании экстремистских преступлений.

Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора подчеркнул, что его сотрудникам важно учитывать опыт других партнеров, поэтому и был назначен круглый стол.

Руководитель управления международного сотрудничества СК России Олег Михайлов, выступая на собрании, отметил, что мировое сообщество сегодня столкнулось со стремительным ростом числа экстремистских преступлений и использованием кризисной ситуации в целях пропаганды ненависти, межнациональной розни и религиозной вражды. В условиях пандемии, по его словам, международные контакты следственных органов помогут блокировать распространение экстремизма.

Кроме того, на конференции с докладами выступят представители СК, Генеральной прокуратуры и Института Следственного комитета Республики Беларусь, члены кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции УО «Академия МВД Республики Беларусь», а также сотрудник Главного управления криминалистики СК России.

Ранее об экстремистском преступлении писал RIA56. Жительница Оренбуржья перечислила 41 тысячу рублей участнику международной террористической организации. Уголовное дело в отношении нее направили в суд.